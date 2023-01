Goldman hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 39 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Finanztrends Video zu HeidelbergCement



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die nach dem starken Anstieg der vergangenen zwei Jahre wieder etwas gesunkenen Energiekosten verringerten den Druck auf die europäischen Baustoffekonzerne, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine angehobenen operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2023 lägen dennoch unter den Konsensprognosen, da er mit einem Volumenrückgang rechne. Für 2024 liege er noch deutlicher unter den Konsensschätzungen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 22:38 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.