Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 100 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd anlässlich der Eckdaten zum vierten Quartal von 95 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Er habe in seinem Bewertungsmodell nun höhere Frachtraten im laufenden Jahr berücksichtigt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund ist, dass die Schiffe der Container-Reederei wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer lange Umwege ums Kap der Guten Hoffnung fahren müssen. Dessen ungeachtet dürfte sich der Abschwung in der Branche auch 2025 fortsetzen, sodass es bei dem aktuellen "Sell"-Votum bleibe./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 11:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.