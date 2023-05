Goldman hebt Ziel für HSBC auf 835 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 790 auf 835 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bank habe die Erwartungen deutlich übertroffen, weshalb er seine Ergebnis- (EPS) und Dividendenschätzungen angehoben habe, schrieb Analyst Gurpreet Singh Sahi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch nach der positiven Kursreaktion preisten die Titel die Aktienrückkaufpläne sowie die Öffnung der Grenze zwischen China und der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong noch nicht ein./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:47 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.