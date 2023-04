Goldman hebt Ziel für Easyjet auf 550 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet nach dem Zwischenbericht zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 von 515 auf 550 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen aktualisiert und nun unter anderem die gesunkenen Kerosinpreise berücksichtigt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die Veränderungen der Wechselkurse eingearbeitet sowie verbesserte Ticketpreise und Managementkommentare der Billigfluggesellschaft./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 18:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.