Goldman hebt Ziel für Delivery Hero an - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero in einem Ausblick auf 2024 von 54,30 auf 55,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" und die Aktie zudem auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Internet- und Medienbranche fünf Hauptthemen im neuen Jahr. Dazu zählt sie die generative KI und ihre Auswirkung auf die Ergebnisse, eine sich entwickelnde Werbelandschaft, Reinvestitionen zur Wachstumsförderung, zunehmende Wettbewerbsintensität oder auch Potenzial durch Portfoliooptimierung und Kapitalumschichtung. Für den Essenslieferanten Delivery berücksichtigt Yang nun geringere Verluste aus zugehörigen Unternehmen und aktualisierte zudem ihre Schätzungen für das Umsatzwachstum, die Profitabilität und die Wechselkurse./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:38 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.