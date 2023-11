Goldman hebt Ziel für Delivery Hero - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 53,90 auf 54,30 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang lobte nach dem Bericht zum dritten Quartal die weiter anziehende Dynamik beim Bruttowarenwert (GMV). Zudem hob sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie Fortschritte bei der Profitabilität und beim Barmittelzufluss hervor./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.