Goldman hebt Ziel für Brenntag auf 114 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 105 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsentwicklung 2023 biete eine glaubwürdige Basis für einen positiven Wendepunkt beim Wachstum ab 2024, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen moderat an und attestierte dem Chemikalienhändler zudem eine attraktive Bewertung. Außerdem verschob sie den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.