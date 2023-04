Goldman hebt Ziel für Beiersdorf auf 135 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns seien ermutigend, denn die Wiederbelebung der Marke Nivea setze sich von Quartal zu Quartal fort und die aktuellen Signale aus dem Handel verhießen Gutes für das zweite Quartal, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2023 und sieht auch bei den Konsensschätzungen Luft nach oben./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 05:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.