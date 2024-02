Goldman hebt Ziel für BMW auf 128 Euro - 'Neutral'

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 125 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Autobauers sei trotz einer seit Jahren deutlich geringeren Barmittelschöpfung höher bewertet als die des Konkurrenten Mercedes-Benz, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt ignoriere, dass die Schwaben zwar geringere Autoabsatzzahlen erzielten, dank ihrer Luxusstrategie aber pro Fahrzeug einen deutlich höheren Barmittelzufluss. Beide Unternehmen dürften indes mit dem operativen Ergebnis (Ebit) für das vergangene Quartal positiv überraschen, fügte Galliers mit Blick auf die anstehenden Zahlen hinzu./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2024 / 12:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.