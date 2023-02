Goldman hebt Ziel für About You auf 10,30 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für About You von 10,00 auf 10,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards überarbeitete seine Schätzungen für Unternehmen aus der europäischen Haushalts- und Konsumgüterbranche nach aktualisierten Wirtschaftsprognosen für Wachstum und Inflation in den Jahren 2023 und 2024. Für den Euroraum hätten die Goldman-Ökonomen ihre Schätzung für das Beschäftigungswachstum im laufenden Jahr von -0,4 Prozent auf stagnierend nach oben korrigiert, schrieb Edwards in der am Montag vorliegenden Studie. Es werde nun nicht mehr mit einer Rezession in der Euroregion gerechnet./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.