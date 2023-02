Goldman hebt Walmart-Ziel auf 164 Dollar - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 160 auf 164 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Papier des Handelskonzerns habe gegen den sehr schwachen Markt etwas zugelegt, da der trübe Ergebnisausblick (EPS) vor allem auf temporäre Effekte zurückgehe, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das fundamentale Geschäftsmodell mit starken Umsatztrends, einem noch höheren operativen Ergebniswachstum und Marktanteilsgewinnen sei weiter in der Spur./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 17:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.