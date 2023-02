Goldman hebt Orsted auf 'Buy' und Ziel auf 765 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Orsted von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 735 auf 765 dänischen Kronen angehoben. Die jüngsten Abschreibungen auf ein Projekt in den USA bestätigten zwar seine These, dass dem Hersteller von Windkraftanlagen wegen der Kosteninflation enttäuschende Renditen aus der Abarbeitung seines Auftragsbestands drohten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollte der Konzern in den kommenden Jahren von der Förderung der Eneuerbaren Energien beidseits des Atlantik profitieren. Der Markt unterschätze weiter den Barmittelzufluss, die Entspannung bei den Rohstoffpreisen und rückläufige Schuldenerwartungen. Gandolfi sieht Orsted vor einer Trendwende zum Besseren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 22:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.