Goldman hebt Novartis-Ziel auf 107 Franken; 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 103 auf 107 Franken angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Er sehe den Pharmakonzern nach dem soliden zweiten Quartal weiter gut positioniert, um mittelfristig von der konsequenten Umsetzung seiner Strategie im Bereich innovative Medikamente zu profitieren, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etliche neue Produkteinführungen und Produktkandidaten in späten Entwicklungsstufen unterstützten das Umsatzwachstum. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.