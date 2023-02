Goldman hebt Michelin auf 'Buy' - Ziel hoch auf 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Michelin von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 35 Euro angehoben. Die Aktie des Reifenherstellers habe sich wegen eines vorsichtigen Jahresausblicks und schwacher Branchendaten für den Januar schwächer als der europäische Sektorindex sowie die Aktien der Konkurrenten Continental und Pirelli entwickelt, schrieb Analyst Philipp Koenig in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätzt die Unternehmensziele indes als konservativ aus. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (SOI) liegt nach eigener Aussage deutlich über der Konsensprognose. Michelin sollte ab dem zweiten Quartal von stärkeren Volumina, Rückenwind durch eine günstigere Entwicklung von Preisen und Kosten sowie niedrigeren Material- und Logistikkosten profitieren. Dazu böten die Franzosen unter den europäischen Autozulieferern die höchste Gewinnausschüttungsquote./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 05:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.