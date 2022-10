Goldman belässt Vantage Towers auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dies könnte bedeuten, dass Vodafone nun doch bereit sei, die Kontrolle abzugeben, schrieb Analyst Andrew Lee am Montag in einer Reaktion auf Meldungen zu möglichen Beteiligungsplänen der Telekomkonzerne American Tower Corp und Cellnex