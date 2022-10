Goldman belässt United Internet auf 'Neutral' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet nach Anhebung der Prognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der geänderte Ausblick unterstreiche zwar die Profitabilität als Telekommunikations-Wiederverkäufer, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedoch implizierten die Aussagen für das kommende Jahr ein schwächeres Wachstum und höhere Investitionen, was das Positive wieder wettmache. Am Markt sei daher eher mit einer gedämpften Reaktion der Investoren zu rechnen./tav/men Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.