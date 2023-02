Goldman belässt Unilever auf 'Neutral' - Ziel 4400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever nach dem angekündigten Verkauf der Marke Suave an Yellow Wood Partners in Nordamerika auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Der Bereich sei Teil des Körperpflege-Segments mit dem Schwerpunkt Haarpflege und mache nur etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Über die finanziellen Bedingungen sei Stillschweigen vereinbart worden. Den Verkauf sieht Ennis als Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Managements, leistungsschwache Marken aus seinem Portfolio zu entfernen./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.