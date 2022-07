Goldman belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 28,60 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,60 Franken belassen. Geringere Erträge der Schweizer Großbank hätten sich im Vorsteuergewinn niedergeschlagen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Niedrigere Betriebskosten seien von unerwartet hohen Kosten für Rechtsstreitigkeiten teilweise aufgefressen worden. Auch die Kapitalquote liege mit 14,2 Prozent etwas unter der Konsenserwartung./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.