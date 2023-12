Goldman belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 21,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,90 Euro belassen. Die November-Absatzzahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter lägen im Rahmen der üblichen Saisonalität und entsprächen ungefähr den Oktober-Zahlen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank des starken Wachstums bei MAN und Scania halte die Absatzdynamik an, während die Verkäufe bei Navistar den dritten Monat in Folge gesunken seien./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.