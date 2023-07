Goldman belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 19,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton vor der anlaufenden Berichtssaison auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,30 Euro belassen. Ihre Trendbarometer für die Fahrzeughersteller schwächelten, blieben aber weiter positiv, schrieben die Experten um Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ein scharfer Nachfrageeinbruch sei bisher ausgeblieben, auch stützten die starken Auftragsbestände die Hersteller. Für Traton zeichne sich dank einer besseren Preisentwicklung auch kurzfristig eine solide Entwicklung ab. Costa liegt mit den überarbeiteten Prognosen für das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) nach eigener Aussage nun um acht Prozent über der Konsensschätzung./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 01:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.