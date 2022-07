Goldman belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im zweiten Quartal 259 000 Fahrzeuge produziert und 255 000 Fahrzeuge abgesetzt, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Unternehmensangaben sei die Produktion im Juni zudem so hoch wie in noch keinem Monat zuvor in der Unternehmensgeschichte ausgefallen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2022 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.