Goldman belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Auch wenn die Öffnung seines Ladenetzwerks Supercharger an markenfremde Kunden den einen oder anderen vom Erwerb eines Tesla abhalten könnte, würden doch generell mehr potenzielle Käufer in das Ökosystem des US-Konzerns gebracht, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem brächte eine frühe Öffnung nicht nur mehr Anteile im Geschäft mit den Ladestationen, sondern hielte womöglich andere Anbieter auch von einem Einstieg in den Markt ab./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.