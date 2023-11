Goldman belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Finanztrends Video zu BMW Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis nach einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm von General Motors (GM) auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Chancen stünden gut, dass auch Europas große Automobilhersteller weitere solche Programme auflegen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumen der von GM in Aussicht gestellten Rückkäufe sei erheblich größer als diejenigen von Mercedes-Benz, BMW und Stellantis - die alle drei auf hohen Netto-Cash-Positionen säßen. Anleger könnten die Aktienrückkäufe von GM nun als "Benchmark" für die Branche betrachten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.