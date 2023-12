Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 18,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Die Streichung der Einstufung "Credit Watch Negative" durch die Ratingagentur Standard & Poor's könnte Bedenken am Markt über die Bilanz des Energietechnikunternehmens mildern, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte wohl auch für die Sorgen über eine kurzfristig mögliche Kapitalerhöhung./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.