Goldman belässt Salesforce auf 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Salesforce nach Quartalszahlen und dem Weggang von Co-Chef Bret Taylor auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Auch wenn laut Analyst Kash Rangan die Investoren bezüglich der längerfristigen Umsätze skeptisch sein mögen, dürfte das Kalenderjahr 2023 womöglich die Talsohle markieren. Die Quartalszahlen des Softwareherstellers bezeichnete der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als solide./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 01:58 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.