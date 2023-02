Goldman belässt Roche auf 'Conv. Buy List' - Ziel 400 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche nach positiven Studiendaten für das Mittel Vabysmo auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Studien hätten in der Anwendung gegen den retinalen Venenverschluss gezeigt, dass im Vergleich zum Standardmittel Eylea keine Unterlegenheit vorliegt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach sollte dies förderlich für die Stimmung der Roche-Anleger sein./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.