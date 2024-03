Goldman belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 46,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Energieversorgers auf 2025 sei schwach und bedeute Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Donnerstag nach Zahlen. Er erinnerte aber daran, dass die RWE-Aktien im laufenden Jahr bereits deutlich gefallen sind. Zudem sei der Ausblick für 2027 bestätigt worden, und der Tenor hinsichtlich der Mittelverwendung habe sich leicht verbessert, so Gandolfi./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.