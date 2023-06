Goldman belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Richard Edwards rechnet in seinem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht des Sportartikelherstellers mit einem leichten Margenrückgang im zweiten Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) sieht er bei 110 Millionen Euro. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im Gesamtjahr erwartet er nun bei 9 Prozent./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 17:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.