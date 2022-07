Goldman belässt Prosus auf 'Conviction Buy List' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Prosus auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Falls das Tempo der unbefristeten Aktienrückkäufe der niederländischen Internet-Holding sowie des Kaufs von Aktien ihrer Mutter Naspers wie in der vergangenen Woche bleibe, werde Prosus binnen 19 Tagen 50 Prozent an Naspers halten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab Mitte August könnte Naspers - vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbshüter - Prosus-Anteile abstoßen, um so den Rückkauf eigener Aktien zu finanzieren. Prosus will mit dem weiteren Rückkauf eigener Aktien sowie Anteilen von Naspers den Abschlag des Börsenwerts zur Bewertung der Beteiligungen verringern./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 19:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.