Goldman belässt Prosus auf 'Conv. Buy List' - Ziel 94,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 94,10 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum europäischen Internetsektor, in der sie monatliche Branchenstatistiken auswertete - mit dem Fazit, dass sich die Seitenbesucher-Zahlen im Vergleich zum Vormonat schrittweise verbessern. Im Vorjahresvergleich sei die Tendenz aber weiter negativ. Diese Trends spiegelten eine Mischung aus Lieferketten-Engpässen und schwächelnder Nachfrage wider./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 21:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.