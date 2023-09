Goldman belässt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Während der jüngsten Investorenkonferenz "German Corporate Conference" habe Konzernchef Bert Habets vor allem auf die digitale Transformation des Unternehmens abgezielt, die insbesondere durch Investitionen in die Streaming-Plattform Joyn forciert würden, schreibt Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Zudem habe er die anhaltende Schwäche der TV-Werbetrends im dritten Quartal und die sehr geringe Visibilität im vierten Quartal betont hervorgehoben. Nach Aussagen des Unternehmenslenkers steuere die TV-Branche auf eine Konsolidierung zu./rum/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 18:14 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.