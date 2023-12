Goldman belässt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Ziel 5,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Medienkonzern wolle den Anteil von Filmen und Serien aus den USA zugunsten heimischer Formate weiter verringern und rechne für 2024 mit einem Umsatzanstieg sowie einem stagnierenden bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda), schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre und die Konsensschätzungen gingen derweil von einem bescheidenen Anstieg der Erlöse, aber einem sieben- beziehungsweise achtprozentigen Ebitda-Wachstum aus./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 22:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.