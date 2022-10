Goldman belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 48 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Analyst Chris Shibutani verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass Konkurrent GlaxoSmithKline (GSK) neue Ergebnisse zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) bekannt gegeben habe. Zwar schienen die vorläufigen Daten von GSK auf ein stärkeres Wirksamkeitsprofil des Impfstoffs im Vergleich zu dem von Pfizer hinzudeuten, doch seien Vergleiche aufgrund der unterschiedlichen Endpunkte der Studien und der noch ausstehenden Analyse von weiteren Daten schwierig, schrieb er. Beide Pharmakonzerne würden nächste Woche ihre vollständigen Daten vorlegen, ergänzte Shibutani./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 08:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.