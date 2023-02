Goldman belässt Nokia auf 'Buy' - Ziel 6,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia anlässlich der "European Technology Conference" auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Das Management gehe davon aus, dass die Ausgaben in Nordamerika im Jahr 2023 wieder zu den üblichen saisonalen Schwankungen zurückkehrten, was auf eine stärkere zweite Jahreshälfte hindeute, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Telekomausrüster gebe die Kostensteigerungen an die Kunden weiter, auch wenn es einige Zeit dauern könnte, bis sich dies bemerkbar mache, da die Preise einiger Komponenten sänken./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.