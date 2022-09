Goldman belässt Nike auf 'Buy' - Ziel 98 Dollar

Finanztrends Video zu Nike B



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Zur unrechten Zeit schaffe der Abbau von Lagerbeständen der Profitabilität Gegenwind, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Geschäftsquartal sei aber generell solide ausgefallen. Der Sportartikelkonzern habe das mit dem Abbau von Lagerbeständen erklärt, was in den kommenden Quartalen ein größeres Thema werden könne./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 03:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.