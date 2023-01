Goldman belässt Microsoft auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Microsoft mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anleger suchten Anzeichen von Stabilität, schrieb Analyst Kash Rangan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Der Experte setzt auf eine wieder zunehmende Umsatzdynamik./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 22:33 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.