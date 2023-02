Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Mercedes-Benz anlässlich eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Mit dem geplanten Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 4 Milliarden Euro sende der Autokonzern eine stark positive Nachricht vor der Bekanntgabe seiner Jahreszahlen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies trage auch dazu bei, das Vertrauen des Managements in die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu demonstrieren und sollte der Aktie einen Kurssprung bescheren./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.