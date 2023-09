Goldman belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 178 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU nach dem Auftritt des Managements auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Beim Triebwerksbauer sei die Unsicherheit rund um die Materialmängel beim Getriebefan für den Airbus A320neo zwar groß, das Management habe aber sein Vertrauen in die langfristigen Aussichten für das Produkt demonstriert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.