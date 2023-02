Goldman belässt Linde auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Linde nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Das in der US-Währung bemessene Kursziel hob Analyst Duffy Fischer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 375 auf 395 Dollar an. Der Industriegasekonzern habe die Erwartungen solide übertroffen und einen konservativ erscheinenden Ausblick auf 2023 gegeben, schrieb er./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.