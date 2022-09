Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Finanztrends Video zu Lanxess



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach einer Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Besonders aus der Automobil- und Reifenbranche entwickele sich die Nachfrage überraschend gut, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings könne der Chemiekonzern die gestiegenen Kosten für Rohmaterial nicht an seine Kunden weitergeben./jcf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 15:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.