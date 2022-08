Goldman belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Rob Joyce verwies auf die Mitteilung des Online-Essenslieferdienstes, dass die Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus den 33-prozentigen Anteil am brasilianischen Essenslieferanten iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro übernehmen will. Der von Just Eat zur Verfügung gestellte Analystenkonsens zum Wert von iFood habe vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen von Just Eat bei 1,8 Milliarden Euro gelegen, während er selbst den Wert auf 2,1 Milliarden Euro geschätzt habe, schrieb Joyce in der am Freitag vorliegenden Studie. Die sehr positive Kursreaktion der Aktie überrasche ihn nicht. Vor der Bekanntgabe habe es Skepsis gegeben, ob es überhaupt noch zum Verkauf komme. Zugleich hätten die Bilanz und die Generierung von Barmitteln auf der Aktie gelastet. Er habe zudem mit positiven Reaktionen im gesamten Sektor gerechnet./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST