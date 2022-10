Goldman belässt ING auf 'Buy' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der Ankündigung, Kunden in Deutschland ab 6. Dezember wieder 0,3 Prozent auf Tagesgeld zu zahlen. In härter umkämpften Märkten dürfte man Zinserhöhungen der Notenbank stärker weitergeben, so der Experte./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.