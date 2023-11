Goldman belässt IAG auf 'Neutral' - Ziel 219 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für International Airlines Group nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 219 Pence auf "Neutral" belassen. Die Kernaussage sei die Verpflichtung gewesen, Ertragswachstum und attraktive Renditen für die Anleger zu erzielen, schrieb Analyst Patrick Creuset in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Dies solle im Wesentlichen geschehen durch strukturell profitablere spanische Fluggesellschaften, Verbesserungen bei British Airways und fortgesetztes Wachstum im Bereich des Kundenbindungsprogramms Loyalty./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.