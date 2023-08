Goldman belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 23,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die endgültigen Kennziffern des Kochboxen-Versenders hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die schon im Juli leicht verbesserte Konzernprognose für das Betriebsergebnis liegt die Expertin mit ihren eigenen Annahmen in der unteren Hälfte der neuen Bandbreite./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.