Goldman belässt Flutter auf 'Buy' - Zahlen und Börsennotierung

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flutter nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 100 Pence belassen. Das Umsatzwachstum des Glücksspielkonzerns habe im dritten Quartal unter der Konsenserwartung von Visible Alpha gelegen, schrieb Analyst Ben Andrews in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf Neuigkeiten rund um die geplante US-Börsennotierung. Flutter strebe sein Zweitlisting an der Nyse im ersten Quartal 2024 an, weshalb die Aktie voraussichtlich kurz vorher von der irischen Börsen genommen werde. Die Notierung an der Londoner Börse solle vorerst bleiben, für die Zukunft aber könnte die Erstnotiz in den USA angestrebt werden./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.