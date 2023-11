Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Positive Ergebnisüberarbeitungen dürften die Aktie des Energieversorgers weiter antreiben, erwartet Analystin Daniela Costa laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen bis 2027 lägen deutlich über den Prognosen des Konzerns und auch über dem Bloomberg-Konsens. Der Markt unterschätze die Ergebniskraft - sprich Profitabilität - der Sparte Customer Solutions, die Vorteile der Investitionen und die Erträge im Bereich Networks./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 18:58 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.