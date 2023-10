Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi rechnet mit einem über der Konsensschätzung liegenden Nettoergebnis des Energieversorgers. Aus Marktsicht lägen die Risiken auf der "Oberseite", also bei besseren Zahlen als allgemein erwartet, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.