Goldman belässt Danone auf 'Sell' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für den Babynahrungshersteller Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nachdem das chinesische Statistikamt die Zahl der Neugeborenen für das Jahr 2022 veröffentlicht habe, habe er wiederum seine die Geburtenrate betreffende Schätzung aktualisiert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihm zufolge wird das Ausmaß und die strukturelle Natur des demografischen Gegenwinds unterschätzt, die den Markt für Säuglingsmilch sowie auch die Intensität des Wettbewerbs in der Branche beeinflussen./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.