Goldman belässt Boeing auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing nach Bestell- und Auslieferungsdaten auf der "Conviction Buy List" mit der Einstufung "Buy" und einem Kursziel von 261 US-Dollar belassen. Die Bestellungen im Januar hätten den üblichen saisonalen Schwankungen unterlegen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bestätigung eines Auftrags von Air India, der 290 Jets hauptsächlich des Typs Max umfasse, bedeute zugleich einen starken Start ins Jahr 2023. Er geht davon aus, dass die sich fortsetzende Erholung des Luftverkehrs und der Wunsch nach Treibstoff-effizienteren Flugzeugen die Nachfrage nach neuen Aufträgen weiter ankurbeln werden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.