Goldman belässt Axa auf 'Buy' - Ziel 35,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Ungewissheit hätten sich die Aktienkurse der europäischen Kompositversicherer (Schaden- und Unfallversicherer) im bisherigen Jahresverlauf im Schnitt besser entwickelt als die von ihm abgedeckten Werte, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte den relativ geringeren Verschuldungsgrad dieser Unternehmen im Vergleich zu Lebensversicherern in Großbritannien und den Benelux-Ländern widerspiegeln. Mit Blick auf die von ihm abgedeckten Werte bekräftigte Devlin - unter anderem wegen höherer Kapitalrenditen als bei Generali und Zurich - sein "Buy"-Urteil für Allianz und Axa./ck/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.